VIDEO: Karely Ruiz “corre” a la influencer Sol León de la fiesta de XV años de su hermanita.

a estrella de OnlyFans mexicana, Karely Ruiz, está en medio de la polémica nuevamente por una pelea que tuvo en redes sociales con la influencer Sol León, a quien corrió de una fiesta.

Todo comenzó porque este fin de semana se llevó a cabo la fiesta de XV años de la hermana de Karely Ruiz y una de las invitadas fue Sol León, quien aparentemente se estaba tomando fotos con los invitados para generar contenido para su página, además de que llevó a un equipo de producción de casi 20 personas, algo que no le pareció a la artista de OnlyFans.

Karely Ruiz asegura que ese día era para que su hermana se luciera y no para que alguien más la opacara, sobre todo porque Sol León ni siquiera se dignó en saludar a la festejada, sino que directamente fue a grabarse con algunos de los famosos invitados.

Por su parte Sol León denunció que la estrella de OnlyFans se molestó por estar acaparando toda la atención en la fiesta.

De acuerdo con el relato de Sol León, ella tenía todo el derecho para generar contenido, por lo que calificó de injustificado el enojo de la influencer; aunque reconoció que no fue invitada de manera directa a la fiesta, sino que fue acompañando a un amigo que sí lo fue, por lo que la familia de Karely le hizo un llamado retirarse, el cual decidió respetar.

Aseguró que, además, no se sintió atendida por los anfitriones, ya que, dijo, ni un vaso de agua le dieron.

“No me sentía atendida en ningún sentido, no soy famosa y nada, pero si me van a cag… por atender a la gente, pues háganlo. Yo traté de equilibrar lo más que pueda. No nos dieron ni un vaso de agua”, dijo Sol León.

Asimismo, la influencer dijo que ella no iba a dejar de atender a sus fans y que incluso al salir del hotel donde fue la fiesta de la hermana de Karely Ruiz había fans esperándola para tomarse fotos con ella.