Sheinbaum anuncia gira por Q. Roo para atender sargazo y conflicto en Parque del Jaguar

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este fin de semana realizará una gira por Quintana Roo, durante la cual visitará Tulum para reunirse con hoteleros, comerciantes y promotores turísticos inconformes con la operación del Parque del Jaguar, además de revisar la problemática del sargazo en las costas del estado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el objetivo es conocer de primera mano las inquietudes del sector turístico y definir acciones para atender los problemas que se han presentado desde la apertura del parque.

“Vamos a ver exactamente qué está pasando y con todas las instituciones vamos a resolver; vamos a hablar con los hoteles, con los comerciantes de la zona para ver exactamente qué está pasando y cómo lo resolveremos”, señaló.

En las últimas semanas, prestadores de servicios turísticos han manifestado inconformidad por las tarifas de acceso al Parque del Jaguar, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerar que han afectado la afluencia de visitantes. Incluso, en la plataforma Change.org se promueve una campaña para solicitar que el parque sea separado de la zona arqueológica de Tulum.

Sheinbaum indicó que las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y de Turismo, Josefina Rodríguez, han trabajado en la atención de la zona junto con la empresa Mundo Maya, operada por la Sedena, aunque reconoció que aún existen asuntos pendientes.

“Pero todavía sigue habiendo algunos problemas, entonces vamos a ir a resolverlos”, afirmó.

Sobre el arribo masivo de sargazo, la presidenta explicó que el incremento registrado este año está relacionado con el aumento de la temperatura del océano y adelantó que el Gobierno federal prepara una estrategia integral para enfrentar el fenómeno.

Detalló que el plan contempla acciones para la recolección del alga en el mar, así como su aprovechamiento y reciclaje posterior.

“Ya tenemos un primer diagnóstico, pero vamos a ir ahí para resolverlo o por lo menos para plantear la estrategia”, comentó.

La mandataria informó que el próximo domingo ofrecerá una conferencia de prensa en Puerto Morelos, donde dará a conocer las medidas que implementará el Gobierno federal para atender la problemática del sargazo.

Como parte de la gira, también supervisará los avances del proyecto del Tren Maya de carga y visitará las locomotoras que recientemente llegaron para la operación del sistema ferroviario.