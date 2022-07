Violento sujeto golpea a su pareja, le destruye su material de maquillaje y secuestra a su hijo.

Comparte esta Noticia

Arely Gasca denunció que su pareja la agredió físicamente y se llevó a su hijo sin su consentimiento, el pasado 10 de julio en Mérida, Yucatán, por lo que teme por su integridad, pues “él es una persona violenta”.

“Si alguien ha visto a mi hijo o tiene información de su paradero, de verdad no duden en decirme”, escribió en sus redes sociales.

Dijo que el sujeto en un arranque de ira tuvo una discusión con ella. No era la primera vez que sufría violencia de su parte, pero en esta ocasión le rompió todo su maquillaje, que le servía para trabajar, así como ropa y zapatos, “eso sin contar que todo esto lo hiciste frente de mi hijo”, detalló.

Aseguró que denunció ante la Fiscalía “con el folio GP/1373/2022”. También pidió ayuda para dar dar con su hijo, aclarando que cualquier información comunicarse a los números: 9995309489, 9992748181 y 9991042160.

“Estaba molesto porque le dije que lo iba a dejar, pero ya no podía seguir permitiendo su compartamiento violento y machista de su parte. Ya había intentado separarme antes, pero me amenazaba con mi hijo, por lo que al final tenía que retractarme. En esta ocasión estaba decidida, pero me destruyó todo mi material de trabajo para que no pueda salir adelante y así tenga que seguir dependiendo de él”, concluyó.