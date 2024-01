Viviendas en Chetumal, sin afectaciones ni daños por las lluvias: Protección Civil

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), Guillermo Núñez Leal, aseguró que en la capital del Estado sólo se registraron vialidades inundadas y caída de tres árboles, sin afectaciones ni daños de algún tipo a las viviendas.

Mencionó que la instrucción de la gobernadora Mara Lezama, es atender cada uno de los reportes ciudadanos y los puntos conflictivos, a fin de disminuir los niveles de agua y se abran de manera segura a la circulación lo más rápido posible, por lo que se han sumado a las acciones que se están llevando a cabo de limpieza de las alcantarillas y desazolve de pozos.

“Según nuestros registros no hay ninguna vivienda dañada por el agua y menos hubo necesidad de evacuar o abrir albergues; en lo que respecta a las comunidades tampoco hay reportes de inundaciones u otro tipo de problemas, lógicamente no se baja la guardia porque las lluvias van a continuar aunque en menor cantidad, así que esperamos que ya no se acumule tanto el agua”, aseguró Núñez Leal.

Aseguró que los reportes meteorológicos sí se emitieron de manera oportuna en las páginas oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil, invitando a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas necesarias, pero aceptó que hace falta más difusión sobre las condiciones climáticas y no se debe limitar exclusivamente a las redes sociales.

Fuente: Cambio22