Xóchitl Gálvez pasa de apoyar el aborto a ‘respetar diferentes posturas’

CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, se negó a pronunciarse a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como lo había hecho en años anteriores.

Cuestionada sobre su postura sobre el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, la senadora dijo que ahora estaba obligada a respetar diferentes posturas; una declaración que se percibe incongruente,pues en el pasado había dicho que estaba a favor de que las mujeres tuvieran acceso al aborto legal y seguro.

“Mi postura es que encabezo un Frente Amplio donde caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada una. En mi calidad de Frente Amplio estoy obligada a respetar diferentes visiones”, respondió a reporteros.

El cambio de postura de Xóchitl Gálvez empata con su designación como abanderada del Frente Amplio por México -integrado por el PAN, PRI y PRD- pues hace solo dos meses había dicho que no tenía derecho a imponer su moral sobre las demás personas.

“Yo soy creyente, pero yo como política no tengo derecho a imponer mi moral sobre la moral de los demás, yo no tengo derecho a juzgar a una mujer, yo tengo la obligación de crear libertad. Más allá de lo que yo crea, la Corte ha decidido el tema de la interrupción del embarazo y es un tema legal, también creo que no es posible que las mujeres la pasen tan mal cuando deciden tener a sus hijos”, dijo en Puebla.

Durante años, Xóchitl Gálvez se definió como una mujer de izquierda, marxista, trotskista y a favor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ.

“Por cierto, señor diputado, provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen y su servidora ha trabajado durante muchos años al lado de los pueblos indígenas”, señaló durante su intervención en la cámara de diputados el 29 de julio de 2021.

“Estoy en el PAN, pero desde el PAN voté a favor de la regulación de la mariguana. Soy una mujer que cree en las libertades de las personas; he votado cosas junto con Morena como el derecho a la consulta (de revocación de mandato) y el PAN sabe que defiendo a la bancada del PAN cuando coincido, si no tengo coincidencia, tengo la suficiente valentía de decirles: ‘en esto pienso distinto’, dijo en entrevista con René Delgado.

