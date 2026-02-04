XVIII Legislatura a mitad del camino

Comparte esta Noticia

La última palabra

• Efectividad 60%; productividad 39%; aprobaciones fast-track 61%: Observatorio legislativo.

• Decena de decretos impugnados por la CNDH, como el caso de la célebre Ley de Expropiación.

Por Jorge A. Martínez Lugo

La primera mitad de la 18ª Legislatura ha costado a los quintanarroenses 44 millones cada mes, con un costo individual por cada diputado y diputada de 32 millones de pesos, con una efectividad de 60%, ya que de 337 iniciativas resultaron 202 decretos.

La productividad efectiva de diputados y diputadas fue de 39% ya que el mayor número de decretos fueron iniciativas del Ejecutivo, de los municipios y el Congreso de la Unión, que son aprobadas vía fast-track, sin análisis, que representaron el 61% de los decretos aprobados.

El más oneroso del país

De acuerdo con el boletín número 296 del Observatorio Legislativo, el Congreso de Quintana Roo se consolida como uno de los más onerosos del país, ya que tiene una nómina de 631 personas, mientras que otros estados con mayor número de población tienen hasta tres veces menos, como Yucatán con una plantilla de 215 personas, Puebla con 181 y Querétaro con 258.

El trabajo individual de las legisladoras y legisladores se invisibiliza ya que es costumbre que presenten iniciativas en grupo por partido o coalición.

Otro punto del balance del Observatorio a mitad del camino de la actual 18ª Legislatura, es el alto número de decretos impugnados por la Comisión Nacional del Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con sentencias modificatorias o de invalidez, como son los siguientes casos:

Reformas a la Ley de Movilidad Reformas a la Ley de Asentamientos Humanos Reformas al Código Penal Reformas a la Ley de Expropiación Reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial, Universidad Jurídica, Fiscalía del Estado, Universidad de Quintana Roo.

Sobre estos casos, la 18ª Legislatura simplemente guarda silencio cómplice sobre la responsabilidad de la Consejería Jurídica.

“Lamentable” oposición

El trabajo de los partidos de oposición el Observatorio lo califica de “lamentable”: por un lado, no cuentan con posibilidades de aprobar sus iniciativas además que les son retrasadas y por otro lado, tampoco han podido llegar a acuerdos entre ellos para presentar iniciativas conjuntas o, al menos, presentar coordinación mediática. No hay debate, es un parlamento que no “parla”, asienta.

Las sesiones son meramente rutinarias, agrega, con casos aislados de reclamos por parte del diputado de Movimiento Ciudadano José Luis Pech. Tampoco cumplen con el llamado “parlamento abierto” que solo aparece de membrete en su página web simulando que existe esta práctica progresista.

El menor desempeño lo tiene el PAN y el menos productivo de toda la 18ª Legislatura es el panista Ángel Álvarez Cervera, mientras que la panista Reyna Tamayo Carballo ha presentado solo una iniciativa sobre el Día de las Personas Jubiladas y Pensionadas.

Perspectivas 2026

En el año que comienza la 18ª Legislatura contará con un presupuesto de 536.3 millones de pesos, del cual 69% es para sueldos, el 14% de ayudas sociales que maneja cada diputada y diputado, mayor a lo que se destinará a compras con 12%.

El año 2026 será eminentemente electoral, considera el documento, aunque las elecciones serán en junio de 2027, por lo que hay muchas dudas sobre el desempeño de cada diputación, ya que estarán ocupados en sus posicionamientos y en el de los aspirantes de sus grupos políticos a los que pertenecen dentro de sus coaliciones.