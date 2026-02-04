Partido Verde fija expresa desacuerdos ante borrador de reforma electoral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, informó que su bancada ya expresó a Pablo Gómez, coordinador de la elaboración de la iniciativa presidencial de reforma electoral, su desacuerdo con varios de los planteamientos incluidos en el proyecto; no obstante, afirmó que se mantienen abiertos al diálogo para construir una reforma que no sea regresiva y beneficie a la democracia.

Velasco detalló que el Partido Verde ha sostenido reuniones tanto con la Secretaría de Gobernación como con Pablo Gómez, además de que el tema ha sido abordado por la propia presidenta de la República, quien —dijo— reconoció que la iniciativa aún no está definida y podría enviarse al Congreso en las próximas semanas, dentro del mes de febrero.

“Hemos sido muy claros: estamos abiertos a dialogar y a analizar una reforma que sea en beneficio de los mexicanos y de la democracia”, señaló el legislador.

El senador precisó que durante una reunión de aproximadamente cuatro horas con Pablo Gómez, en la que participaron también Karen Castrejón y Carlos Puente, el PVEM presentó múltiples observaciones y manifestó su desacuerdo con varios de los puntos planteados en el anteproyecto.

“Lo digo con absoluta claridad: hicimos muchas observaciones y en muchos puntos no coincidimos. Por eso estamos en un diálogo abierto para buscar puntos de coincidencia y no de divergencia”, subrayó.

Velasco explicó que, debido a que la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente, no puede hablarse de una postura definitiva a favor o en contra. Recordó que la presidenta estableció como plazo el mes de febrero para enviar la propuesta al Congreso.

“Cuando nos preguntan si estamos en contra de la reforma, la respuesta es que no podemos estarlo porque aún no existe una reforma presentada. Vamos a esperar y esperamos que se escuchen todas las voces para construir una reforma en beneficio de México, con el respaldo de las fuerzas políticas que acompañan al gobierno”, indicó.

El legislador insistió en que no hay negociaciones cerradas, sino un proceso de diálogo permanente, y destacó que recientemente sostuvieron una reunión relevante con la secretaria de Gobernación.