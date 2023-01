Comparte esta Noticia

FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO.COM

Comentario editorial

Y dale con la oferta hotelera. El Caribe mexicano lo que exige con absoluta inmediatez es detener y controlar la colonización, la irregularidad, el precarismo y la degradación ambiental; acabar con el caos urbano e inmobiliario, contener la marginalidad, equilibrar la demanda social y la capacidad de los servicios básicos, abatir la especulación inversora y la inseguridad jurídica, y dejar de hacer de la municipalidad una empresa privada para lucrar con la arbitrariedad del uso del suelo. Se requiere una política fiscal que recaude de manera eficiente y suficiente, y donde los presupuestos se realicen en obras y acciones públicas sustentables y no en bolsas destinadas al pago de deudas que sólo produce más endeudamiento. Acabar con los viajes de placer de todos los tiempos para hacer turismo promocional de lo que no requiere promoción, y dedicarse a gobernar para diversificar la inversión en términos sectoriales y regionales, es lo que no se hace y debiera hacerse en la entidad caribe.

SM