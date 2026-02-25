Ya no habrá listas pluris

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Hoy en la mañanera, en la esperada exposición de los puntos principales de la iniciativa de Reforma Electoral de la Presidencia de la República, el punto más destacable es que desaparecen las listas de candidatas y candidatos plurinominales en las cámaras de Diputados y Senadores. Quien quiera ser legislador que vaya a buscar el voto en territorio, es lo que cambia.

NO A LAS PLURIS

La Cámara de Diputados se queda en 500 curules y el Senado se reduce a 96 escaños, sin listas decididas por las dirigencias partidistas, sino que todos tendrán que ir a buscar el voto en territorio con diferentes modalidades.

DISMINUYE GASTO 25% Y SALARIOS SE AJUSTAN

Otro aspecto es que se reduce el costo de las elecciones en 25% que en 2024 costaron 64 mil millones de pesos. Además, se ajustarán los salarios de los órganos electorales para que nadie gane más que la presidenta de la república.

También se disminuirá el presupuesto en las cámaras de Diputados y Senadores; se reduce el número de regidurías en los municipios.

MAYOR DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Otro aspecto relevante es que se consolidan las figuras de consulta popular, con reglas más sencillas y claras.

Se refrenda la no reelección en todos los cargos de elección popular para 2030 y no al nepotismo también para 2030.

Además, se fortalece la fiscalización del gasto de los partidos y se establecen regulaciones para el uso de la Inteligencia Artificial.

Si no se aprueba la reforma no será una derrota; la gente valorará y cada quien asumirá el costo. La presidenta habrá cumplido con su compromiso y si diputados y senadores no la aprueban, será el pueblo que valorará, advirtió Claudia Sheinbaum.

La iniciativa se enviará el lunes 2 de marzo, por lo que se abren algunos días para los acuerdos con los partidos aliados Verde y PT. Información en construcción.