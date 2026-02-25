Otros dos buques mexicanos salen de Veracruz rumbo a Cuba con ayuda humanitaria

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes zarparon del puerto de Veracruz dos buques de la Secretaría de Marina con destino a Cuba, transportando mil 193 toneladas de ayuda humanitaria.

Las embarcaciones —el ARM Papaloapan y el ARM Huasteco— llevan víveres dirigidos a la población civil de la isla, principalmente frijol y leche en polvo, que en conjunto suman mil 078 toneladas.

De manera específica, el ARM Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de diversos alimentos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 23 toneladas de la ayuda fueron reunidas por organizaciones sociales con respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico, lo que constituye una primera entrega.

“El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba”, destacó la cancillería.

Asimismo, recordó que en meses recientes México ha enviado apoyo a diversas naciones afectadas por desastres, como los incendios en California y Chile, las inundaciones en Texas y otras emergencias en el continente.

Se prevé que los buques arriben a territorio cubano el sábado 28 de febrero, donde 350 elementos navales realizarán las maniobras de descarga mediante el uso de una grúa y cinco montacargas.