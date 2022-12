Yeri Mua confieza haber abortado en el pasado… por una infidelidad.

Comparte esta Noticia

Yeri Mua desató intrigas entre sus fieles fanáticos al revelar que estaban intentando amenazarla con contar secretos oscuros de su vida. Harta de dicha situación, la influencer reveló durante una transmisión en vivó que realizó desde su página de Facebook que se sometió a un aborto en el pasado y que lo hizo por presión de su pareja.

Todo ocurrió al inicio de su relación con Brian Villegas alias “El Paponas” hace un par de años. De acuerdo a sus declaraciones, la infidelidad fue algo muy común entre ellos al principio de su relación pero que hubo una ocasión en la que no se cuidó y terminó embarazada pero lo que realmente le preocupaba es que no sabía si era de Brian.

El ahora ex novio de “La Bratz Jarocha” le dijo que no estaba listo para ser papá y que si quería continuar con él debía perder al bebé. No obstante, ella tomó la decisión cuando se dio cuenta que él no se emocionó igual que ella cuando vieron el ultrasonido. A escondida de sus padres, ella intentó abortar viendo un tutorial de YouTube.

Tras lo ocurrido, ella platicó con sus padres, quienes le ofrecieron su apoyo si decidía quedarse con el bebé o perderlo. Sin embargo, Yeri Mua dijo que no se sentía lista y que sabía que su hijo no iba a ser querido por lo que decidió visitar una clínica en la CDMX.

Ahí, la doctora le dijo que su intentó de abortar falló y que el medicamento no le había causado daño al bebé. Por tal motivo, fue cuestionada sobre si quería seguir adelante con el procedimiento a lo que ella respondió que sí y en cuestión de minutos ya había abortado.

Visiblemente afectada, la influencer pidió a sus seguidoras que entiendan que era su cuerpo y su decisión. Asimismo, reiteró que no estaba lista para tener un bebé, que el papá no quería que el bebé naciera y que traerlo al mundo significaba darle un entorno sin amor.

Finalmente, Yeri Mua, quien acaba de terminar una relación tóxica, indicó que ella si desea ser madre pero que aún no es el momento. Además, mencionó que espera ser la mejor mamá y que a sus hijos no les falte nada pero que para ello debe madurar y buscar a la persona correcta. Como era de esperarse, sus declaraciones dividieron opiniones.