Youtube le cierra todas sus cuentas a YosStop

La influnecer YosStop dio a conocer a través de sus redes que la plataforma de YouTube cerró su canales, así como los que tengan que ver con ella.

Pues ni su «buena conducta» que ha demostrado a unos meses de haber salido de la cárcel, bastó para que YouTube no la cancelara.

Hasta ahoa la influencer había logrado que su canal de YouTube no se cerrar, aunque tuvo que bajar el video titulado “Patética Generación”, en el que se burló de una joven que sufrió abuso sexual.

Pero si tuvo que pasar cinco meses en la cárcel por el delito de pornografía infantil, que luego fue reclasificado a uno de discriminación.

Por lo cual, ante los hechos como parte de la reparación del daño, YosStop cada mes tenía que compartir un video sobre temas relacionados a los contenidos de los cursos a los debía asistir, para capacitarse en tema de victimas.

Lo cual le permitiría difundir contenido, sin denigrar, insultar o humillar a nadie.

Pero ante un hecho repentino, YouTube sin aparentemente «motivos», tomó hace unos días la decisión de cancelar los canales de Yosstop, tanto los de ella como en los que participa, incluido el de su hermano gerardo.

Por lo que generó interrogantes entre la influencer como en su pareja la cual también resulto afectada, por lo que comentó :

«O sea lo único que se me viene a la mente es que sea porque tuve un tema legal pero eso ya pasó hace un montón hoy todo está bien, y lo único diferente es que estoy casada, embarazada, de verdad no entiendo qué es lo que está pasando, a mí mis canales no me importan ya que se pierdan, pero me saca de onda por Gerardo porque se quedó todo consternado y sin saber qué”.

Pues Hoffman sus canales ya los había dado por perdidos cuando estuvo presa, sin embargo le consternó que ahora que está en libertad y a seis meses de haberse recuperado, la plataforma decidió tomar este tipo de acciones.

Por lo que el hecho para los internautas cayó de extraño; causando en algunos enojo y para otros felicidad, pues con ello celebraron la justicia que no terminó de pagar YosStop en la cárcel.

«Una excelente noticia y espero que Youtube lo haya hecho de forma definitiva. Yosstop ya no tiene canales en Youtube, la justicia ahora sí es completa.»

«¿Cómo que le cerraron los canales de YouTube a la yosstop?, ando ganando como siempre».

«Se llama justicia, ojala y no regrese»