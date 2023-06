Yuri afirma que comunidad LGBT+ la ataca solo por ser cristiana

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años, Yuri ha estado envuelta en polémica por sus declaraciones sobre la comunidad LGBT+ y la han tachado de homofóbica.

La cantante ha dicho que no es homofóbica y afirma que incluso tiene colaboradores gays.

Y parece que la polémica no terminará pronto, pues en una entrevista a medios la cantante fue clara al señalar que la comunidad LGBT+ la ataca solo porque es cristiana.

Primero fue cuestionada sobre sus dichos sobre Coque Muñiz, de quien dijo que no era agraciado.

“Somos buenos amigos y él me conoce, sabe que soy loca y que siempre digo babosadas, y él igual me dice: ‘si supieras lo que digo de ti no me hablarías’”.

En cuanto a las críticas sobre su supuesta homofobia, Yuri dijo que no está para satisfacer a nadie.

“Hay unas comadres que me adoran y hay otras que no, pero esto es así, nunca le vamos a dar gusto a nadie. Lo he dicho una y otra vez, amo a la comunidad, los quiero mucho, en mis shows ahí los veo, no puedo hacer más”.

Fue entonces que afirmó que la atacan por su religión.

“El problema lo tiene ese pequeño sector o ese pequeño grupito, yo creo que es porque soy cristiana y no me enloquezco ni salgo con el chicharrón de fuera, creo que eso es… Nunca les he hecho nada, no hay testigo de nada, solamente porque soy cristiana”.

Por último, expresó que nunca ha dicho que dios no quiere a nadie de la comunidad LGBT+.

“Nunca he dicho que Dios no los quiere, Dios ama también a la comunidad, por supuesto, lo que pasa es que tengo mi forma de personas como cristiana y respetable, no ando con una bandera en Reforma, yo respeto”.

Fuente: Excélsior