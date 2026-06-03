A dos años, la peor embestida externa

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La última palabra

• El peor enemigo, sin embargo, está adentro: las incongruencias y la corrupción.

Por Jorge A. Martínez Lugo

A dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la 4T enfrenta una embestida mediática abierta de Estados Unidos, aclamada en México por la derecha, que ve en la intervención extranjera su tablita de salvación.

Ante la polarización social que vivimos, el informe por los dos años del triunfo no cambia nada; cada quien lo interpreta conforme a su posicionamiento anterior.

El mensaje se centró en la defensa de la soberanía, tan cuestionada por la oposición que no sabe cómo darle cause al caso Rocha Moya y tampoco han podido capitalizar el caso Maru Campos, a quien tratan de “construirla” como candidata presidencial en 2030, similar al caso de Xóchitl Gálvez en 2024, quien se desinfló antes de tiempo. Con Maru Campus, ¿lograrán tener a la candidata que esperan?

EUA ¿QUIERE AYUDAR A MÉXICO?

El eje del discurso de Claudia Sheinbaum fue: “Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima: ¿Es realmente interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie!”, advirtió.

Efectivamente, lo que sucede hoy en México está conectado con las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con la de 2027 en México y la elección grande de 2030 en la que los mexicanos elegiremos otra vez presidenta o presidente.

Recordemos que cuando cayó el Muro de Berlín, se afirmó que era “el fin de las ideologías” para imponer, precisamente, la ideología del neoliberalismo, que comenzó en México con Miguel de la Madrid en 1982 y se consolidó con los siguientes gobiernos priistas y panistas, hasta que hizo crack en las elecciones de 2018.

Ahí está el meollo del asunto. Ahora han regresado las ideologías, que son dos: el neoliberalismo de derecha (ahora ultra-neoliberalismo) y el progresismo de izquierda.

EL PROBLEMA ES INTERNO

Sin embargo, aún con el mayor embate que un gobierno mexicano haya padecido en la historia de la relación México-EUA, la aceptación de Claudia Sheinbaum es una de las mejores en el mundo, que va del 70% hasta 80%, lo cual resulta insoportable, tanto a la oposición mexicana que clama la intervención de Estados Unidos, como también a Donald Trump (aceptación 34%), quien ve en México un ejemplo que no quiere que repliquen otras naciones. Esto explica su intervencionismo ahora en Colombia, para evitar que un proyecto progresista de izquierda se mantenga en la presidencia de aquel país.

Sin embargo, la guerra abierta de EUA contra México, utilizando a la derecha mexicana, pesará menos; el verdadero enemigo está al interior del morenismo y será el factor que pesará más en las elecciones de 2027 en México.

El talante de las 17 decisiones que se tomarán desde Palacio Nacional, eso sí, influirá en mayor medida los resultados para el morenismo en 2027. Esta decisión marcará en cada estado el nivel de división o de unidad en la que quedará la 4T rumbo a las urnas el 1 de junio del próximo año.

Las incongruencias internas será el factor decisivo; la corrupción que prevalece en la 4T, será determinante en el rumbo de la 4T hacia 2027 y 2030 que será la madre de todas las elecciones, ya que se elegirá nuevamente presidente o presidenta de México.

La decisión que tome el morenismo con sus “aliados” verde y petistas, que es ya una guerra interna, influirá más que la guerra externa. Quintana Roo es un ejemplo.

Finalmente, lo que está en juego es el 2030 ¿la 4T será derrotada o continuará otro sexenio en el poder? Usted tiene la última palabra.