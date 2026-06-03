Estefanía nombra a Arturo Castro como secretario de Gobierno de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado designó a Arturo Castro Duarte como secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

La nueva Secretaría fue aprobada en sesión ordinaria de Cabildo el pasado 17 de abril del año en curso.

En esa sesión, el máximo órgano colegiado en pleno avaló reformas y adiciones al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la coordinación institucional mediante la creación de la nueva Secretaría de Gobierno.

“Hoy damos un paso importante para seguir consolidando un gobierno cercano, humano y comprometido con el pueblo”, dijo la presidenta municipal de Playa del Carmen al designar a su nuevo colaborador.

Arturo Castro es un servidor público con experiencia, capacidad y profundo compromiso con la transformación para continuar fortaleciendo la gobernabilidad, la coordinación institucional y la construcción de acuerdos para generar prosperidad para todas y todos, puntualizó.