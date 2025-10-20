A gobierno de Lili Campos le falta comprobar 84.3 mdp: Aseqroo

Comparte esta Noticia

La última palabra

• Ante diputados, el auditor superior Miguel Cheluja, dijo que analizan si presentan denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción o ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

• En las mismas condiciones están: IEQROO con 3.8 mdp por solventar; Fundación de Parques y Museos con 2.3 mdp; y Secretariado Ejecutivo del SSP con 1.9 mdp.

Por Jorge A. Martínez Lugo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 18ª Legislatura, el auditor superior del estado, Miguel Cheluja Martínez, actualizó que son 84 millones 340 mil 366 pesos lo que falta por comprobar al gobierno municipal de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, que encabezó Lili Campos Miranda.

Ante la pregunta del diputado Ricardo Velazco Rodríguez, completó que en la misma situación se encuentra el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), al que le falta comprobar el uso de 3 millones 868 mil 095 pesos.

Sobre el estado en que se encuentra el caso de Playa del Carmen, Cheluja Martínez aseguró que el gobierno municipal en cuestión ya presentó la solventación de las observaciones que se le hicieron, “mismas que ya fueron remitidas a la Unidad de Investigación y de ahí lo que procede es concluir la investigación para proceder conforme a derecho que es presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción o si será un tema de conducta ante el Tribunal de Justicia Administrativa y ya no hay otra instancia” sentenció.

EN COZUMEL TODOS SON FAMILIA

Llama la atención que la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, que dirige desde octubre de 2024 Juanita Alonso Marrufo, le falta por comprobar 2 millones 300 mil pesos, pero resulta que sería una insolvencia no de ella, sino de la administración del actual presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, quien asumió la Dirección General de la FPMC en octubre de 2022.

A aquella toma de posesión de José Luis Chacón asistió Juanita Alonso, quien entonces era presidenta municipal de La Isla de las Golondrinas. En octubre de 2024, la fotografía se invierte y es Juanita Alonso quien asume la titularidad de la FPMC y José Luis Chacón asiste como alcalde, cargo que ostenta en la actualidad.

Como se podrá observar, en Cozumel todo queda entre familia, antes eran del PRI, ahora son de Morena; la tradición cozumeleña que para ser presidente municipal antes se debe pasar por la aún poderosa Fundación de Parques y Museos, que fue fundada por Pedro Joaquín Coldwell al final de su gobierno en 1987. Claro, entre ellos se encubren. Pero ahora a ver qué va a pasar con los 2.3 millones de pesos que andan bailando. ¡Qué bonita familia!

A ver qué trato le da a estas cuatro principales irregularidades la Auditoría Superior del Estado; si será con la misma vara o si serán medidas de manera diferenciada; por su carácter político o por la aplicación de la justicia. A ver a quiénes se aplicará justicia y gracia y a quienes justicia a secas. Usted tiene la Última palabra.