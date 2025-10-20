DIF Playa del Carmen fortalece la lucha contra el cáncer de mama

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- En un emotivo encuentro lleno de esperanza, unión y amor por la vida, el gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la alcaldesa Estefanía Mercado, llevó a cabo, a través del Sistema DIF Municipal, el Desayuno Rosa “En Unidad por la Vida”, un evento con causa que reunió a más de 300 personas para recaudar fondos destinados a estudios de mastografía y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

En representación de la presidenta municipal, el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, agradeció la participación de asociaciones civiles, empresarias, empresarios, servidoras y servidores públicos, así como del voluntariado del DIF.

“Hoy no solo compartimos una mesa, compartimos un propósito: cuidar la vida. Cada mujer que recibe un estudio preventivo representa una historia de esperanza, en el DIF trabajamos para que ninguna mujer enfrente sola esta batalla”. Expresó

Asencio Martínez destacó que tanto el DIF Quintana Roo, que encabeza Verónica Lezama, como el DIF Playa del Carmen, mantienen un firme compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres.

“Gracias al esfuerzo de todas y todos los que se unieron hoy, 350 mujeres podrán acceder a estudios gratuitos de mastografía. Cada diagnóstico oportuno es una oportunidad de vida”, subrayó.

El liderazgo de la presidenta Estefanía Mercado impulsa programas de salud cercanos a la gente, como “Salud sin tanto choro”, que acerca servicios médicos a las colonias y comunidades más necesitadas.

“El cáncer no distingue edad, condición ni origen; por eso debemos acompañarnos, informarnos y actuar a tiempo”, enfatizó.

Durante el evento, en compañía del director general del DIF, Jesús Rodríguez, se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de la Riviera Maya (AMEXME), presidida por Valeria Rindertsma, para poner en marcha el “Carril Rosa”, un programa que brindará rehabilitación a mujeres que han enfrentado el cáncer de mama. Un ejemplo claro de que cuando la comunidad se une, los resultados se multiplican.

El voluntariado del DIF Playa del Carmen realizó un donativo de $10,000 pesos para la realización de mastografías, mientras que ADO, a través de su gerente comercial María Lourdes Rojo, se sumó con la entrega de 50 estudios de mastografía.

Finalmente, se informó que durante la actual administración, el DIF Playa del Carmen ha realizado 334 estudios de mastografía, detectando ocho casos positivos, los cuales fueron canalizados oportunamente al Hospital Oncológico de Campeche.