Guardia Nacional evitó tragedia mayor en balacera de Teotihuacán: Harfuch

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CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó nuevos detalles sobre el ataque armado ocurrido en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, que dejó un saldo de dos personas fallecidas, incluido el agresor, así como al menos 13 lesionados.

Durante su mensaje, el funcionario explicó que elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez tras recibir el reporte de un tirador activo, lo que permitió contener la situación y evitar un mayor número de víctimas.

Detalló que el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, fue confrontado por las fuerzas de seguridad, resultó herido durante el intercambio de disparos y, posteriormente, al verse rodeado, se quitó la vida.

García Harfuch subrayó que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y se mantiene el acompañamiento institucional a las víctimas, además de expresar solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó reforzar de inmediato la seguridad en todas las zonas arqueológicas y principales destinos turísticos del país.

El plan contempla el incremento de la presencia de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de revisiones preventivas y controles de acceso, así como la mejora de los sistemas de videovigilancia en estos espacios.

Además, se ampliará el patrullaje físico y cibernético con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de detectar y prevenir posibles amenazas.