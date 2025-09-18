Abogado Juan Francisco Rodríguez niega haber tramitado amparo a hijos de AMLO

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Francisco Rodríguez fue señalado como el abogado quien presuntamente tramitó el amparo para Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán; sin embargo, negó haberlo hecho y aseguró que fue víctima de usurpación de identidad.

“Es totalmente falso, quiero aclarar públicamente que me deslindo de manera total y absoluta del asunto en cuestión, ya que no tengo ni he tenido relación alguna en estos hechos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Rodríguez afirmó que fue víctima de usurpación de identidad, por lo que incluso su nombre está mal, debido a que en el trámite el nombre que aparece es Francisco Javier Rodríguez Smith.

“Por los medios de comunicación me di cuenta de que respondió Andrés Manuel López Beltrán, a quien desconozco, igual que a su padre y a las otras personas que se mencionan”, añadió.

De acuerdo con el abogado, la información de sus datos personales sí es correcta, pero no está actualizada y él piensa que eso pudo haber sido utilizado a través de una identificación antigua.

El abogado Juan Francisco Rodríguez aseguró que no es la primera vez en la que suplantan su identidad porque incluso también fue señalado por haber defendido al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“Hace como tres años se suscitó un amparo a favor de Rafael Caro Quintero en el que se me suplantó también la identidad, según esto se presentó en Chiapas, Estado que no conozco”, contó el defensor.

Juan Francisco Rodríguez agregó que tampoco conoce ni ha tenido relación con Caro Quintero, pero en ese entonces también se utilizó su nombre y su firma fue falsificada.

“Era un triángulo polémico y muy mediático todo porque decían que el abogado de Caro Quintero había sido quien interpuso el amparo para los hijos de López Obrador. Es la segunda vez que me doy cuenta, pero no sé cuántas veces hayan utilizado mi nombre”, dijo Rodríguez.

Fuente: El Financiero