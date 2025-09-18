Rechaza Sheinbaum que hijos de AMLO estén en expedientes del huachicol fiscal

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que los nombres de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aparezcan en la investigación sobre huachicol fiscal.

Durante la conferencia mañanera del 18 de septiembre, la mandataria fue cuestionada directamente por un reportero sobre si tenía conocimiento de alguna mención de los López Beltrán en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR).

“No”, respondió de manera tajante Sheinbaum.

En semanas recientes, el Gabinete de Seguridad informó la detención de 14 personas relacionadas con el mercado ilícito de combustible.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que las indagatorias derivaron del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, en marzo de este año, considerado uno de los decomisos más grandes en la historia reciente.

A partir de ese hallazgo, se realizaron labores de inteligencia que permitieron identificar una estructura criminal que operaba con documentación apócrifa, apoyada por empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

Operativos y detenciones

La FGR integró varias carpetas de investigación y obtuvo mandamientos judiciales que llevaron a desplegar operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

Las acciones derivaron en la captura de tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de Aduanas, señalados como parte de la red.

Con ello, el gobierno federal busca reforzar su ofensiva contra el huachicol fiscal, práctica que consiste en introducir combustibles con documentación falsa para evadir impuestos y controles aduanales.