Abre Conavi registro para dos mil Vivienda del Bienestar en Q. Roo

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CHETUMAL.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició el registro de familias interesadas en acceder al programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo, con la meta de asignar poco más de 2 mil viviendas durante el cierre del ejercicio fiscal 2026.

El coordinador regional de la Conavi, Iván Francisco Sánchez Esponda, informó que los módulos de atención permanecerán abiertos del 20 de julio al 2 de agosto en cuatro municipios de la entidad para recibir las solicitudes de los aspirantes.

En Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, se prevé el registro para mil 300 viviendas. Posteriormente, el programa continuará en Felipe Carrillo Puerto, donde se construirán 150 viviendas unifamiliares de un solo nivel, diseñadas para respetar los usos y costumbres de las comunidades mayas.

La siguiente etapa se desarrollará en Cozumel, con 450 viviendas, y concluirá en Akumal, municipio de Tulum, donde se proyectan 180 casas, con lo que se alcanzará la meta estatal para este año.

Sánchez Esponda invitó a las personas que cumplan con los requisitos a acudir a los módulos de registro, al señalar que el programa está dirigido a familias con mayores necesidades de acceso a una vivienda.

Entre los criterios establecidos para participar se encuentra no tener un crédito vigente del IMSS, ISSSTE, Infonavit, Fovissste u otro organismo nacional de vivienda, no contar con una vivienda propia y percibir ingresos de hasta dos salarios mínimos, con el propósito de priorizar a los hogares en condición de mayor vulnerabilidad.