Sheinbaum pide consenso para regular celulares y redes sociales en menores

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que cualquier regulación relacionada con las redes sociales y el uso de dispositivos móviles por parte de menores de edad debe construirse mediante el consenso entre autoridades, madres y padres de familia, así como la sociedad en general.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, explicó que el gobierno federal reúne y difunde información sobre los efectos que el uso excesivo de redes sociales y teléfonos celulares puede generar en el desarrollo cerebral de niñas, niños y adolescentes.

La mandataria señaló que el propósito es poner esos datos al alcance de las familias para que, de manera conjunta, se tomen decisiones orientadas a proteger a los menores durante una etapa fundamental de su desarrollo.

Advirtió que el uso desmedido de redes sociales y dispositivos móviles puede tener consecuencias que se extiendan al resto de la vida de niñas, niños y adolescentes. Agregó que, debido a que se trata de una práctica generalizada entre este sector de la población, sus efectos también podrían impactar en el desarrollo del país, de ahí la relevancia de abrir el debate sobre el tema.

Siete de cada diez padres respaldan regular el uso de celulares

Sheinbaum Pardo destacó que, de acuerdo con una encuesta, el 70 por ciento de las madres y padres de familia está a favor de establecer reglas para el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas.

Indicó que este resultado refleja la preocupación existente entre las familias, aunque insistió en que cualquier medida debe surgir del consenso y de un proceso de concientización, ya que una prohibición por sí sola no resolvería el problema.

Explicó que limitar el uso de celulares en los planteles escolares resulta insuficiente si, al llegar a casa, niñas, niños y adolescentes permanecen durante varias horas utilizando estos dispositivos sin realizar actividades sociales, recreativas o de otra naturaleza que favorezcan su desarrollo.

Por ello, sostuvo que el objetivo es involucrar tanto a madres y padres como a los propios menores en una estrategia colectiva de cuidado y uso responsable de la tecnología.