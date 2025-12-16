Hasta finales de 2026, operación de la nueva Subestación de la CFE en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Gobierno del Estado de Quintana Roo informó que los trabajos de construcción de la nueva subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chetumal concluirán el próximo año, como parte del fortalecimiento de la infraestructura energética para la capital del estado.

De acuerdo con la información oficial, se trata de la Subestación Oxtankah, un proyecto estratégico cuya construcción inició en agosto pasado y que entrará en operación en diciembre del próximo año, con una inversión superior a los 166 millones de pesos.

La obra permitirá mejorar el suministro de energía eléctrica para miles de habitantes de Chetumal y reducir las afectaciones derivadas de los apagones, una de las principales demandas de la población.

“El suministro de energía eléctrica es clave para el crecimiento de Chetumal y esta subestación va a beneficiar directamente a los habitantes de la capital”, señaló el Gobierno del Estado.

Se precisó que la nueva infraestructura eléctrica impactará de manera directa a más de 53 mil habitantes, al fortalecer la capacidad y confiabilidad del servicio, lo que resulta fundamental para el bienestar social, el desarrollo urbano y la atracción de inversiones.

Asimismo, el Gobierno del Estado de Quintana Roo indicó que para el próximo año se trabaja en la concreción de más proyectos de obra pública, con el objetivo de consolidar el desarrollo de la capital del estado y atender las necesidades reales de la población.

“Seguimos invirtiendo y gestionando para Chetumal, que es y seguirá siendo la capital del Estado”, concluyó.