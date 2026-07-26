Acelera la Presidenta Sheinbaum rescate de Acapulco

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ACAPULCO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan las obras para la recuperación de Acapulco tras los daños ocasionados por los huracanes “Otis” y “John”, con acciones enfocadas en saneamiento, prevención de inundaciones y fortalecimiento del sistema de agua potable.

Durante un evento en la colonia Renacimiento, la mandataria explicó que se realizan trabajos de desazolve de ríos, obras de saneamiento para reducir la contaminación y proyectos hidráulicos para mejorar el suministro de agua en el puerto.

Detalló que en la zona del río Papagayo se construyen torres con pozos radiales para proteger la infraestructura de bombeo ante futuras crecidas, además de que se renovarán las redes de agua potable en colonias de la parte alta de Acapulco, iniciando en Renacimiento.

Sheinbaum también confirmó la cancelación definitiva del proyecto de la presa La Parota y señaló que, en su lugar, se desarrollarán obras hidráulicas que permitan garantizar el abastecimiento de agua sin afectar a las comunidades.

Como parte de la estrategia, se construirán tanques elevados para distribuir el agua por gravedad hacia las zonas altas de la ciudad.

En materia turística, indicó que Acapulco registra una ocupación hotelera del 78 por ciento y confió en que aumente durante la temporada vacacional de verano.

La presidenta sostuvo que la recuperación del puerto también se refleja en la reactivación del empleo y atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la población de Acapulco.

El acto se realizó durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar y contó con la presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, y la subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez.