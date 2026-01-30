Actividad económica cae en Campeche y Quintana Roo; Yucatán crece

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Campeche y Quintana Roo continúan figurando entre las entidades con el mayor retroceso en su actividad económica a nivel nacional, al mantenerse en los primeros sitios de caída durante el segundo y tercer trimestre de 2025, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En contraste, Yucatán logró conservar una tendencia positiva en ambos periodos.

Durante el tercer trimestre de 2025, Campeche reportó una disminución anual de 11.8 puntos, mientras que Quintana Roo registró una contracción de 7.5 puntos, colocándose como la primera y segunda entidad con mayor retroceso en el país. En sentido opuesto, Yucatán alcanzó un crecimiento de 2.4 puntos, lo que la ubicó en el octavo lugar nacional en desempeño económico.

El comportamiento de ambas entidades con caídas pronunciadas refleja un cambio de tendencia. En el caso de Campeche, el ITAEE muestra incrementos sostenidos desde mediados de 2022 hasta inicios de 2024, periodo a partir del cual comenzó una etapa de descenso. Un patrón similar se observa en Quintana Roo, que mantuvo avances entre 2022 y 2024, pero inició una fase de contracción durante 2025.

La desaceleración económica se intensificó con la disminución de la actividad constructiva asociada al Tren Maya. En el primer trimestre de 2025, Campeche registró una caída de 16.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese mismo lapso, Tabasco presentó una baja de 12.3 por ciento, mientras que Quintana Roo retrocedió 9.2 por ciento.

Nuevamente, Yucatán destacó como la única entidad de la península de Yucatán con crecimiento económico, al registrar un aumento de 2.1 por ciento respecto al primer trimestre de 2024.

Para el segundo trimestre de 2025, el panorama se mantuvo adverso. A tasa anual, Campeche presentó una contracción de 13.4 por ciento, Quintana Roo de 9.6 puntos porcentuales y Tabasco ocupó el tercer sitio con una baja de 6.8 por ciento.

En ese mismo periodo, Yucatán volvió a desmarcarse de la tendencia regional negativa al reportar un crecimiento de 1.3 puntos en comparación con el segundo trimestre del año anterior, consolidándose como la única economía peninsular con resultados positivos en 2025.