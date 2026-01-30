Aumento del DNR y nuevos destinos golpean al turismo beliceño en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El aumento en el cobro del Derecho de No Residente (DNR) a visitantes provenientes de Belice, aunado a la diversificación de destinos turísticos en la región, ha provocado que este mercado reduzca sus estancias en Chetumal, alertó el presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Raúl Andrade Angulo.

El representante del sector explicó que, si bien el flujo de turistas beliceños no ha desaparecido, su comportamiento ha cambiado: ahora realizan visitas de corta duración o se trasladan directamente a otros destinos del estado y del país, lo que ha impactado negativamente en la ocupación hotelera de la capital. A este panorama se suman el alza en los costos de viaje y la competencia con destinos que cuentan con una oferta turística más desarrollada y atractiva.

Frente a este escenario, Andrade Angulo consideró que una reducción generalizada de tarifas hoteleras no es una alternativa adecuada para recuperar visitantes, ya que podría generar consecuencias contraproducentes para el sector.

Aseguró que la experiencia en otros destinos demuestra que competir a través de precios bajos suele ser una estrategia fallida, pues una vez que se deprecian las tarifas, resulta complicado restablecer su valor original.

El líder hotelero advirtió que abaratar el destino conlleva riesgos a mediano y largo plazo, ya que los costos operativos continúan en aumento, como los insumos, la energía eléctrica, el agua y la mano de obra, lo que termina por deteriorar la infraestructura y la calidad del servicio.

Incluso, señaló que este desgaste puede ocasionar que el propio turismo de bajo presupuesto deje de considerar al destino, al no encontrar condiciones adecuadas durante su estancia.

Respecto a la competencia con plataformas digitales de hospedaje, Andrade Angulo reconoció que se trata de un modelo de negocio distinto que llegó para quedarse y con el cual el sector hotelero deberá convivir. No obstante, enfatizó la urgencia de establecer reglas claras y equitativas para todos los prestadores de servicios.

Indicó que la ausencia de regulación en algunos alojamientos ofertados a través de estas plataformas puede dañar la imagen del destino, al no cumplir con estándares mínimos de calidad, ubicación o servicios básicos.

Añadió que muchos de estos espacios se localizan fuera de zonas turísticas consolidadas, lo que genera una percepción negativa en los visitantes desde su primera experiencia en el destino.

Finalmente, Raúl Andrade Angulo sostuvo que el fortalecimiento de Chetumal como destino turístico debe basarse en la mejora de la calidad, la diversificación de productos y la competencia justa, y no en una guerra de precios que termine debilitando al sector hotelero local.