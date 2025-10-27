Acuerdan Sheinbaum y Trump aplazamiento en imposición de aranceles

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado sábado 25 de octubre, en la que acordaron aplazar la imposición de aranceles mientras continúan las negociaciones bilaterales sobre más de 50 productos actualmente protegidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La mandataria precisó que se trató de una charla breve, en la cual ambos gobiernos decidieron dar algunas semanas adicionales para cerrar el acuerdo en torno a las 54 barreras no arancelarias aún pendientes de resolución, antes de que venza el plazo establecido el próximo 1 de noviembre de 2025.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, explicó Sheinbaum.

La presidenta señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra actualmente en Estados Unidos encabezando las mesas de negociación con las autoridades económicas norteamericanas, con el objetivo de lograr un acuerdo antes del vencimiento del periodo establecido.

Sheinbaum destacó que el diálogo con su homólogo estadounidense se centró exclusivamente en asuntos comerciales, sin abordar temas relacionados con migración o seguridad, al considerar que en esos ámbitos “ya se tiene un acuerdo vigente”.

“Fue una conversación cordial y enfocada únicamente en el tema del tratado comercial”, puntualizó la mandataria.

El gobierno mexicano confía en que las próximas rondas de negociación permitan resolver las diferencias pendientes y mantener el libre flujo comercial entre ambos países, en el marco del T-MEC.