Investigan autoridades a director de la Policía de Investigación de Q. Roo por favorecer a delincuentes

CANCÚN.- La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Comisión Nacional Bancaria investigan a José Ángel “H”, Director de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Ello, luego de que durante meses elementos de las fuerzas de seguridad de Quintana Roo han documentado las acciones irregulares constitutivas de delito.

Y, es que de acuerdo a las investigaciones, existen fotos, audio y videos que presuntamente involucran al mando policial, conocido como “Husky” o “El Perro”, en hechos constitutiva de delito, además de ser señalado por sus compañeros de presuntamente recibir dinero de la delincuencia organizada.

En audio que tienen las autoridades que investigan el caso, presuntamente se escucha cuando José Ángel “H” ordena la liberación inmediata de integrantes de grupos delictivos detenidos por delitos cometidos.

“Sí, bueno, pues no hay que aguantarlo, wey. No, el pedo que se le daba en el avión con esas madres ya va a haber pedo, wey” se escucha en uno de los 30 mensajes de voz, presuntamente de José Ángel “H”, en referencia con detenidos con armas que supuestamente protegió.

En fotografías que integran el expediente de denuncia de sus mismos compañeros ante medios de comunicación se captura el momento donde el elemento que debería impartir seguridad a la población, deposita fuertes cantidades de dinero para bancarizar supuestos pagos de integrantes del crimen organizado.

Es precisamente en la institución bancaria SOFOM Kuspit – Unalapay que es, presuntamente utilizada por pagadoras para ocultarle transacciones al SAT, donde realizó más de 4 visitas, supuestamente a dejar fuertes cantidades de dinero en efectivo aproximadamente entre 500 mil a un millón de pesos por operación.

“Pagos que se realizaron para dejar operar a narcotraficantes libremente en diversas zonas. José Ángel “H” ordenó a sus elementos dejar ir a sicarios con todo y armas, cuando fueron detenidos y se identificaban que pertenecían a algún cartel donde el cobraba. Sucedió en más de 3 ocasiones”, se lee en el escrito.

En 2024 menciona la denuncia, se permitieron diversas ejecuciones incluida la de un comerciante en Tulum. No hubo detenidos.

El mensaje menciona que en contubernio presuntamente con Leslie “M”, directora de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, favorecen las publicaciones de los delincuentes de alto perfil en las páginas de la SSC estatal, para que no puedan ser señalados en carpetas de investigación por parte de las víctimas ante la FGE. Así promueven que no puedan ser detenidos por delitos mayores.

