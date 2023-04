Acusan a doctora mexicana ‘estrella de TikTok’ de matar a sus pacientes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cirujana plástica Marisol “N”, cuyo trabajo se ha viralizado en la red social TikTok, es acusada de provocarle la muerte a dos mujeres y de haber infectado a dos pacientes más, como consecuencia de malas prácticas médicas.

Elizabeth y Rosalía, de 37 y 40 años, aseguran que contrajeron una microbacteria al someterse a una liposucción y colocación de implantes. Afirman que se infectaron a través de las cánulas que la médica utilizó durante intervenciones que les practicó en el Hospital Quirúrgico Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Elizabeth fue operada el 19 de abril de 2020. “Desde que salí el primer día se me hinchó mucho la pierna y se lo hice saber a la doctora. Me decía que era normal”, dijo al señalar que la doctora le realizó una liposucción en las piernas sin que ella lo hubiera solicitado.

Su pierna izquierda tenía varios hematomas que le sangraban y drenaban pus, muestran fotos que se integraron en la carpeta de investigación que la Fiscalía capitalina inició por responsabilidad profesional con terminación 16/08- 2022.

“Tres veces acudí con la doctora, en dos ocasiones me cosió sin anestesia y me decía que no llorara, que no fuera chillona. Me decía que no sabía que tenía, que probablemente me habían lastimado al momento en que me voltearon cuando me estaban haciendo la cirugía”, indicó.

En una de sus consultas conoció a Rosalía, quien tenía las mismas secuelas tras ser operada en julio de ese mismo año.

Las pacientes de Marisol señalaron que la doctora se deslindó de sus padecimientos y por ello tuvieron que buscar a otros especialistas. Como fueron operadas en el inicio de la pandemia, fue complicado realizarse estudios o encontrar doctores que quisieran atenderlas.

Tuvo que pasar casi un año para que, tras realizarse biopsias, descubrieran que se habían infectado de una microbacteria.

Ellas conocieron a la doctora a través de TikTok, donde tiene más de dos millones de seguidores y sus videos alcanzan miles de reproducciones.

En algunas de sus grabaciones sale bailando con las cánulas o realizando tocamientos a sus pacientes mientras están en el quirófano. También da consejos o contesta preguntas sobre las operaciones.

Para prevenir a otras personas de lo que estaban padeciendo, las mujeres comenzaron a difundir sus casos en redes sociales e iniciaron procesos legales contra Marisol “N”.

En su perfil de TikTok (drarosasplastics) contestó los señalamientos. “En un video que está circulando en redes sociales de Elizabeth dice que yo la infecté de una bacteria y Rosalía también dice que yo la infecté”, comenta la doctora y revela que también denunció a las mujeres en octubre de 2020.

“Empezaron a desacreditar mi trabajo, diciendo que tenía mala praxis (..) se hacen víctimas en diferentes grupos de Facebook en donde ellas solicitan dinero”, acusó.

Aunque en el video la doctora reconoce que hay una demanda interpuesta por Rosalía, afirma que el proceso está por concluir, lo que negó el abogado de las víctimas, Antonio Ojeda.

Detalló que en materia civil demandaron a la médica por daño moral debido a que subió en sus redes sociales videos y fotos del cuerpo de Rosalía mientras estaba en el quirófano.

Respecto a lo penal, reveló que se integró a la carpeta un documento de la Cofepris alusivo a que el 25 de septiembre de 2018 el Hospital Quirúrgico Norte fue clausurado por no tener licencia sanitaria y permiso sanitario de construcción.

A estos casos se suman las muertes de María Esther y otra mujer, quienes fallecieron tras haber sido operadas por la doctora. La primera se sometió el 19 de junio de 2020 a un conjunto de cirugías estéticas para tener una figura esbelta.

Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía capitalina por responsabilidad profesional, debido a que la médica aparentemente trató de ocultar que el deceso ocurrió en el hospital referido.

“La doctora dijo que iba a poner en el acta de defunción que había sido muerte en casa (..) y dijo que era la primera vez que le pasaba”, narró Nancy, hija de la víctima, al detallar que la cirujana argumentó que eso lo hacía para que la entrega del cuerpo no se demorara debido a la pandemia.

Este caso también lo lleva el abogado Ojeda, quien aseguró que el Consejo de Cirujanos Plásticos no recomienda realizar tres operaciones a un mismo paciente al mismo tiempo. María Esther fue sometida a cinco: lipoescultura, abdominoplastia, mamario con prótesis, blefaroplastia superior e inferior bilateral, de acuerdo con lo asentado en la indagatoria.

Fuente: Excélsior