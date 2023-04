Denuncian investigadores que Sedena ordenó no entregar información del caso Ayotzinapa

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó mediante un oficio que no se haga entrega de información solicitada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante la presentación del informe con los avances más recientes del caso, los integrantes del GIEI, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, denunciaron que tuvieron acceso a documentos y testimonios en los que la dependencia a cargo de Luis Cresencio Sandoval ordenó entorpecer deliberadamente la investigación.

“Hemos tenido acceso a documentos, de una decisión interna de no proporcionar más información, de dar una respuesta de que no hay información. Hay un documento que tiene el GIEI que muestra eso y eso para nosotros no es aceptable”, expuso Beristain.

Desde las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, denunciaron que tras la emisión de este documento, la Sedena se ha negado a entregar información con respecto a una investigación interna en la que se obtuvieron más testimonios sobre el caso y que incluso ameritó sanciones administrativas, pero que la dependencia niega tener. También acusaron que la Secretaría se ha mostrado reacia a proporcionar la información técnica en su poder, la cual se refiere a intercepciones telefónicas de Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye la desaparición forzada de los estudiantes.

Fuente: El Sol de México