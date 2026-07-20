Sheinbaum convoca a hoteleros para definir acciones contra el sargazo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en dos semanas encabezará una reunión con representantes del sector hotelero de Quintana Roo, así como con autoridades estatales y municipales, para definir una estrategia integral que fortalezca el combate al sargazo en las costas del Caribe mexicano.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que, aunque ya existen acciones en marcha para atender el problema, el encuentro permitirá coordinar responsabilidades y establecer las tareas que corresponderán a cada uno de los sectores involucrados.

“El sargazo ha aumentado. Es un alga de la que aún se estudian las causas exactas de su desprendimiento masivo y por qué se ha presentado en todas las playas del Caribe, no solamente en Quintana Roo. El año pasado se presentó en abril, ahora inició un poco antes y no se sabe con certeza la fecha en la que va a terminar”, señaló.

Sheinbaum indicó que el Gobierno de México continuará impulsando investigaciones científicas sobre el fenómeno y promoverá la colaboración internacional para comprender mejor el comportamiento de esta macroalga, cuyo patrón de arribo aún no presenta una temporalidad definida.

La presidenta agregó que la estrategia también contempla fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Marina mediante la adquisición de más buques sargaceros para incrementar la recolección en altamar.

“Lo segundo es ampliar la capacidad de la Secretaría de Marina para capturar el sargazo en la mar, porque el sargazo cuando llega a las playas es más difícil”, afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca reducir el impacto ambiental y económico del sargazo en Quintana Roo, uno de los principales destinos turísticos del país.