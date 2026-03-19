Acusan “juez y parte” en licencias de construcción en Tulum

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TULUM.- La entrega de licencias de construcción en el municipio de Tulum se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia por presunto conflicto de intereses que involucra a Jesús Hernández Valencia, quien habría desempeñado de manera simultánea funciones públicas, técnicas y empresariales dentro del sector.

De acuerdo con la queja presentada ante el Órgano Interno de Control municipal, Fernando Aznar Pavón, integrante del Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, señaló que Hernández Valencia ocupaba al mismo tiempo el cargo de director general de Planeación del Ayuntamiento y la presidencia de dicho colegio, además de firmar documentos como perito responsable de obra en distintos proyectos de alto valor.

Según lo expuesto, esta posible duplicidad de funciones podría contravenir la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece la obligación de evitar la participación en asuntos donde exista conflicto de interés.

El señalamiento indica que el exfuncionario habría intervenido en la autorización de diversos permisos —como obras nuevas, cambios de uso de suelo, ampliaciones y remodelaciones— que requieren la participación de un Director Responsable de Obra (DRO), figura técnica regulada por la legislación estatal en materia urbana.

Aznar Pavón advirtió que esta situación podría implicar un daño para el municipio, al considerar que una misma persona participaba tanto en la autorización de licencias desde el ámbito gubernamental como en su validación técnica desde el colegio profesional, lo que lo colocaría en una posición de “juez y parte”.

Asimismo, se alertó que algunas de estas autorizaciones podrían carecer de validez jurídica, al no apegarse al Reglamento de Construcción vigente ni a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.

Jesús Hernández Valencia fue designado director general de Planeación por el alcalde Diego Castañón Trejo al inicio de su segundo periodo de gobierno, el 30 de septiembre de 2024, y permaneció en el cargo hasta el 29 de septiembre de 2025, según registros del propio Órgano Interno de Control.

El nombramiento se realizó aun cuando era público que Hernández Valencia fungía como presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum y socio directivo de la empresa de ingeniería civil Sumando 5KO, información que él mismo incluyó en su declaración de intereses.

Al concluir su encargo en el Ayuntamiento, el 29 de septiembre de 2026, continuaba al frente del colegio y de la empresa, cargos que mantiene hasta la fecha.

Este caso se suma a otro señalamiento relacionado con la designación de funcionarios en el municipio, luego de que el alcalde incorporara a su primo, Ramiro Diego Castañón Chávez, como director de Desarrollo Urbano, lo que ha sido señalado como un posible acto de nepotismo en un área clave para la autorización de obras.

La denuncia contra Hernández Valencia ya fue turnada al Órgano Interno de Control, instancia encargada de determinar si existen responsabilidades administrativas o irregularidades en su actuación.

En tanto, el tema ha generado preocupación entre integrantes del sector, quienes advierten posibles afectaciones en la imparcialidad de los procesos para la obtención de licencias, así como eventuales ventajas indebidas o desventajas para algunos profesionistas.

Hasta ahora, las autoridades municipales no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos.

Con información de Cambio22