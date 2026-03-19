PT advierte actos anticipados de Morena en Quintana Roo

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CHETUMAL.– Aunque aseguró que la relación política con Morena se mantiene “intacta”, pese al desacuerdo en torno a la reforma electoral, el Partido del Trabajo (PT) advirtió sobre posibles actos anticipados de campaña por parte de aspirantes del partido guinda en Quintana Roo.

El comisionado político del PT en la entidad, Gerardo Rodríguez, señaló que varios perfiles de Morena comenzaron a promoverse desde el año pasado, fuera de los plazos establecidos por la ley, por lo que su partido dará seguimiento a estas acciones.

Incluso, indicó que no se descarta la presentación de denuncias formales en caso de confirmarse violaciones a la normativa electoral.

“No estamos en tiempos electorales y hay quienes se adelantaron desde el año pasado. Ya iniciaron su movimiento; nosotros respetamos sus procesos, pero estaremos atentos a que se cumplan las reglas”, expresó.

Rodríguez también hizo referencia a la presencia de bardas con propaganda de legisladores locales y federales de Morena en distintas zonas del estado, y consideró que este tipo de estrategias evidencia debilidades en el trabajo territorial.

“Existen muchas tácticas que pueden parecer más comerciales, con las que buscan convencer a la gente ante la falta de un trabajo político sólido”, afirmó.

Advirtió que este tipo de posicionamiento anticipado mediante publicidad no sustituye el contacto directo con la ciudadanía y podría derivar en observaciones legales si se acredita como promoción indebida. No obstante, aclaró que estas prácticas afectarían únicamente a Morena y no a la coalición.

En ese sentido, reiteró que la alianza entre ambos partidos continúa, pero dejó claro que el PT no está dispuesto a ceder espacios políticos, frente a versiones que apuntan a que Morena buscaría encabezar la mayoría de las candidaturas.

Por ello, adelantó que el PT impulsará perfiles propios tanto para la gubernatura como para presidencias municipales y otros cargos de elección popular.

“Si Morena decide encabezar alguna candidatura, está bien, pero el PT también presentará sus propios candidatos a la gubernatura, alcaldías y demás posiciones”, sostuvo.

Finalmente, precisó que las decisiones sobre candidaturas y tiempos electorales no recaen en la dirigencia estatal, sino en la Coordinación Política Nacional y la Comisión Nacional Electoral del partido.

Con información de Cambio22