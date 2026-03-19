Infonavit proyecta 30 mil casas adicionales en Quintana Roo este año

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CHETUMAL.- El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, señaló que atender la creciente demanda de vivienda en Quintana Roo es una de las prioridades del actual gobierno federal, debido al acelerado crecimiento poblacional que registra la entidad.

En este contexto, anunció que se prevé incrementar la meta de construcción de viviendas en el estado, pasando de 62 mil a entre 90 mil y hasta 100 mil unidades. Explicó que, durante los primeros dos años de la actual administración, ya se alcanzó el objetivo planteado originalmente, lo que abre la posibilidad de ampliar la cifra en los años restantes del sexenio.

Detalló que, como parte de este ajuste, se contempla iniciar la edificación de 30 mil viviendas adicionales durante este año, con el fin de beneficiar a trabajadores que aún no cuentan con casa propia.

Romero Oropeza indicó que el programa de Vivienda del Bienestar busca garantizar condiciones dignas de vida, independientemente del nivel de ingresos de la población, y consideró viable aumentar el número de viviendas proyectadas, dado el avance alcanzado en un periodo relativamente corto de tiempo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

En relación con las viviendas entregadas recientemente en Chetumal, explicó que su valor comercial ronda un millón 200 mil pesos; sin embargo, gracias a subsidios otorgados por los tres niveles de gobierno, así como al financiamiento del Infonavit, el costo final se reduce aproximadamente a la mitad. Esto permite que trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos puedan acceder a una vivienda.

Asimismo, reconoció que existe un rezago en el estado derivado de años de baja inversión en el sector, lo que ha limitado que muchos derechohabientes —estimados en alrededor de 200 mil— puedan ejercer su crédito. Añadió que quienes sí accedieron a financiamiento en el pasado enfrentaron montos elevados, con pagos mensuales e intereses altos.

Subrayó que el nuevo esquema busca corregir esta situación, al otorgar créditos que cubren el costo total de la vivienda, evitando que los beneficiarios tengan que aportar recursos adicionales.

Finalmente, aseguró que las casas se construyen bajo estándares de calidad adecuados, con materiales resistentes y diseños pensados para soportar las condiciones climáticas de la región, garantizando seguridad y durabilidad para las familias.