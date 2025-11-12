Adán Augusto admite nexo con empresario ligado a huachicol

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, reconoció que conoce desde hace cinco años al empresario Juan Pablo Vega Arriaga, quien es señalado por el financiamiento de 21 millones de dólares a manos del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) para una naviera que es investigada por huachicol fiscal.

“Efectivamente conozco a Juan Pablo Vega Arriaga, somos conocidos desde hace cinco o seis años. Es un empresario a quien conozco, porque mantiene negocios con Petróleos Mexicanos, contratos no desde hace uno o dos sexenios, entiendo que desde hace mucho más tiempo. Es uno de los empresarios que tiene una de las navieras más importantes, si no es que la más importante del país.

Recordarán ustedes que Transportación Marítima Mexicana, que se encargaba de eso prácticamente quebró y, entre otras, sé que la empresa o las empresas o el grupo de empresas de Juan Pablo Vega, entre otras cosas, mantienen contratos con Petróleos Mexicanos”, aseguró el senador de Morena.

Entrevistado poco antes de comenzar la sesión del pleno del Senado, Adán Augusto López Hernández reiteró que hay una campaña en su contra, porque “nosotros somos parte de un movimiento, y desde luego que esos grupos de interés se sienten afectados en sus intereses, pero nosotros vamos a seguir denunciando que los ciudadanos, que las mexicanas y los mexicanos sepan qué es lo que representa la ultraderecha. Quieren distorsionar el debate público”, acusó el senador morenista.

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) Juan Pablo Vega Arriaga es presidente de Naviera Integral.

La empresa, 100% mexicana, fue fundada en 1987 “con el propósito de ofrecer servicios marítimos confiables, innovadores y con los más altos estándares de ética, calidad y seguridad”.

Según información de la Cameintram, la naviera provee soluciones integrales a la industria petrolera y marítima en México y Sudamérica a través de sus diferentes líneas de negocio.

Fuente: Excélsior