Aplazan audiencia donde se decidirá si conceden libertad anticipada a Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángela Zamorano Herrera, jueza federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, aplazó para el 19 de noviembre próximo la audiencia para determinar si concede o no la libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

El exmandatario fue detenido en abril de 2017, y actualmente está preso por una sentencia de nueve años de prisión por los delitos federales de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Duarte de Ochoa solicitó su libertad anticipada al haber cumplido ya el 95 por ciento de su condena, es decir, que ya estuvo preso durante ocho años y siete meses.

Este martes se llevó a cabo la audiencia, a partir de las 10:30 horas en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la libertad anticipada del exgobernador priista.

En una audiencia que se prolongó por casi ocho horas, en la que hubo dos recesos, la FGR pidió a la jueza Zamorano Herrera aplazar la decisión, petición que le fue concedida por lo que será en días próximos cuando se defina si Duarte permanece o no en prisión.

La FGR expuso ante la jueza que Duarte de Ochoa no podría ser puesto en libertad debido a que tiene acusaciones pendientes en el Estado de Veracruz y ofreció que presentará pruebas de ello, argumento que le sirvió para que se determinara aplazar la decisión.

Cabe destacar que en caso de que sea liberado por los citados delitos del orden federal, autoridades de Veracruz podrían detenerlo.

Fuente: El Financiero