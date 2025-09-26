Adán Augusto niega irregularidades en su declaración patrimonial y lanza advertencia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Adán Augusto López negó haber ocultado ingresos en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024.

“Yo nunca he escondido mis ingresos”, dijo la tarde de este viernes en respuesta a una nota periodística que señala que él presuntamente recibió 79 millones de pesos de empresas en 2023 y 2024, y que no incluyó en su declaración patrimonial.

El jueves por la noche, N+ transmitió un reportaje en el que se señala que el líder de Morena en el Senado presuntamente recibió de manera irregular 79 millones de pesos de empresas privadas, incluida una que fue declarada por el SAT como empresa fantasma.

Esta tarde, en el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde el político ofreció una conferencia de prensa, se colocaron pantallas en las que se muestran copias de sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Yo fui Secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo, pero en este momento, yo soy parte fundamental en un movimiento, y desde luego, todo este tipo de ataques, llevan a un solo objetivo, dañar el movimiento, por eso vemos la desesperación de la oposición llena de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”, agregó.

Con documentos de su declaración patrimonial, López Hernández explicó que sus ingresos acumulados en 2023 y 2024 ascienden a 56 millones de pesos además de dos herencias que dejó su padre en Estados Unidos.

El tabasqueño reconoció que tras ser secretario de Gobernación y los meses que no fue servidor público recibió ingresos por sus actividades profesionales.

Sobre las transferencias de la aparente empresa fantasma, el senador dijo que si bien la empresa pudo haber tenido un contratiempo fiscal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el 19 de julio de 2018 una sentencia favorable en el que le restablecieron el uso de sello digital, por lo que negó haber sido beneficiado de una compañía irregular.

Adán Augusto López defendió al SAT y aseguró que ahí se actúa con profesionalismo.

El morenista dijo que el reportaje es parte de una campaña mediática en su contra y en contra de la 4T, pero sabe de dónde viene, aunque no quiso dar nombres.

“Yo sí sé de parte de quién y de quiénes y también sé por qué lo hacen, pero como decimos allá en el pueblo: todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo”, advirtió.

Fuente: El Sol de México/ADN40