Aprueba Ieqroo financiamiento público estatal para partidos políticos en 2026

CHETUMAL.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó el financiamiento público ordinario que recibirán los partidos políticos y el monto que deberán destinar los institutos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, así como los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus militantes y simpatizantes, todos para el ejercicio 2026.

El financiamiento público ordinario para el 2026 será un total de 70 millones 490 mil 127.07 pesos y cada partido político recibirá, las cantidades siguientes: PAN, 9 millones 486 mil 595.14 pesos; PRI, 5 millones 845 mil 785.71 pesos; PVEM, 12 millones 76 mil 278.34 pesos; PT, 5 millones 336 mil 565.04 pesos; MC, 8 millones 546 mil 786.93 pesos; MORENA, 26 millones 378 mil 510.83 pesos; y los partidos estatales Redes Sociales Progresando en Quintana Roo y Movimiento Laborista Quintana Roo, un millón 409 mil 802.54 pesos cada uno.

En lo que se refiere al financiamiento público para actividades específicas, la bolsa total es de 2 millones 114 mil 703.79 pesos, que se distribuirán entre los partidos políticos de la siguiente forma: PAN, 270 mil 22.30 pesos; PRI, 156 mil 247 pesos; PVEM, 350 mil 949.90 pesos; PT, 140 mil 333.86 pesos; MC, 240 mil 653.29 pesos; MORENA, 797 mil 894.66 pesos; y los partidos estatales Redes Sociales Progresando en Quintana Roo y Movimiento Laborista Quintana Roo, 79 mil 301.39 pesos cada uno.

Los montos mínimos del financiamiento público que deberán destinar los partidos políticos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, son: PAN, 189 MIL 731.90 pesos; PRI, 116 mil 915.71 pesos; PVEM, 241 mil 525.57 pesos; PT, 106 mil 731.30 pesos; MC, 170 mil 935.74 pesos; MORENA, 527 mil 570.22 pesos; mientras para los partidos estatales Redes Sociales Progresando en Quintana Roo y Movimiento Laborista Quintana Roo, será de 28 mil 196.05 pesos cada uno.

Los límites de las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie que cada partido político reciba del conjunto de su militancia en el año 2026, será la cantidad de 28 millones 196 mil 50.82 pesos en total; mientras que el límite anual de las aportaciones por concepto de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus simpatizantes en el 2026 será la cantidad de un millón 801 mil 328.10 pesos.

El límite anual de las aportaciones por concepto de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus simpatizantes en lo individual será la cantidad de 90 mil 66.40 pesos.

En otro punto, el Consejo General aprobó la designación de la persona titular de la Dirección de Cultura Política del Instituto, Karla Patricia Rivero González, quien sustituye a la ciudadana María del Carmen Sánchez Nava, quien por motivos personales renunció a dicho cargo; y también la designación de la titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, María del Rosario Coronel Francisco, quien sustituye al ciudadano José Alfredo Figueroa Orea, quien por motivos personales también renunció a dicho cargo.

En ambos casos, consejeras y consejeros destacaron el profesionalismo e institucionalidad de Sánchez Nava y de Figueroa Orea, a quienes les reconocieron su trabajo durante los años que laboraron en el Ieqroo, imprimiendo un sello característico en sus respetivas áreas que se vio reflejado de forma positiva tanto en los procesos electorales como en las actividades ordinarias del instituto.

Finalmente, el órgano colegiado aprobó la convocatoria para participar en el Tercer Concurso Consejo Electoral Juvenil, como parte de las actividades de promoción de la cultura democrática en el estado de Quintana Roo.

