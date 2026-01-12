Adán Augusto niega malos manejos en el Senado y defiende ejercicio del presupuesto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Adán Augusto López Hernández salió al paso de los señalamientos sobre presunta opacidad y posibles irregularidades en el manejo del presupuesto del Senado de la República, luego de diversas publicaciones en medios nacionales, las cuales calificó como una “infamia”.

En un posicionamiento difundido este domingo, el legislador detalló que al cierre del ejercicio fiscal 2025 el gasto correspondiente al capítulo 1000, Servicios Personales, ascendió a tres mil 152.8 millones de pesos, cifra que representa una reducción de 3.7 por ciento en comparación con los tres mil 274.2 millones de pesos ejercidos en 2024.

En cuanto al capítulo 2000, Materiales y Suministros, explicó que se registró un aumento de 11.77 por ciento respecto al año anterior, incremento que atribuyó principalmente al encarecimiento de insumos y materiales necesarios para la operación de la Cámara Alta.

Sobre el capítulo 3000, Servicios Generales, López Hernández precisó que hasta 2024 en este rubro se contabilizaban las asignaciones entregadas a las y los senadores, al considerarse como servicios profesionales. Sin embargo, indicó que, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, dichos recursos debían reclasificarse dentro del capítulo 4000, correspondiente a Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

A partir de esta adecuación contable, durante el ejercicio 2025 las asignaciones legislativas se trasladaron al capítulo 4000, el cual también incorporó los apoyos directos al sindicato que anteriormente se registraban en Servicios Personales, de acuerdo con lo estipulado en el pliego petitorio sindical.

Como resultado de estos ajustes, el capítulo 3000 presentó una disminución de 46.08 por ciento, lo que equivale a 762.1 millones de pesos menos en comparación con el ejercicio fiscal previo, puntualizó el senador.

Añadió que el incremento observado en el capítulo 4000 se explica principalmente por la transferencia de esos 762.1 millones de pesos, así como por los apoyos otorgados al sindicato, el aumento de recursos destinados a comisiones legislativas y las donaciones canalizadas a la población afectada por las inundaciones registradas en octubre pasado.

Las aclaraciones del legislador se dieron luego de que el diario Reforma publicara un reportaje en el que señaló presuntos incrementos atípicos en el gasto del Senado, particularmente en el rubro de transferencias, además de cuestionar la falta de información desagregada y oportuna sobre el destino de los recursos y el uso de reasignaciones presupuestales en los últimos dos ejercicios fiscales.

Tras la difusión de estos señalamientos, legisladores de oposición demandaron mayor transparencia en el ejercicio del gasto, la publicación detallada de la información presupuestal y la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar el manejo de los recursos en la Cámara Alta.