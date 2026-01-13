Tu Ruta, sin usuarios, ahora apuesta por viajes gratis los domingos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con el propósito de apoyar la economía familiar y fomentar el uso del transporte público, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció que a partir de este 2026 el sistema Tu Ruta Chetumal ofrecerá servicio gratuito los domingos, por tiempo limitado, en las tres rutas piloto que operan actualmente en la capital del Estado: Caribe, Sian Ka’an–Las Américas y Calzada Veracruz.

La dependencia explicó que esta medida busca facilitar los traslados familiares y acercar el transporte urbano a la población, permitiendo que las personas puedan desplazarse de manera segura, cómoda y sin costo los domingos para realizar actividades recreativas, culturales, sociales o de convivencia.

No obstante, la decisión también responde a la baja demanda del servicio fuera de los horarios pico laborales y escolares, ya que durante las tardes y noches las unidades suelen circular con poca afluencia de pasajeros. Uno de los factores que incide en este comportamiento es la tarifa provisional de 15 pesos por persona, la cual eleva el costo del traslado cuando viajan varios integrantes de una familia, lo que ha llevado a muchos usuarios a optar por el servicio de taxi para actividades no laborales.

Al respecto, el director general del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, señaló que la gratuidad dominical forma parte de una estrategia de movilidad con enfoque social, que reconoce al transporte público como un derecho y como una herramienta para fortalecer la cohesión comunitaria. Asimismo, destacó que la medida impulsa el uso del transporte colectivo, disminuye la dependencia del automóvil particular y contribuye a una ciudad más accesible, ordenada y sustentable.

El funcionario recordó que el Plan Integral de Tu Ruta Chetumal opera actualmente con tres rutas piloto, las cuales han permitido reactivar de manera parcial el transporte público urbano en la capital del estado, tras más de una década sin este servicio. Dichas rutas conectan zonas habitacionales con centros de trabajo, áreas comerciales, hospitales, escuelas, universidades y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Sin embargo, el proyecto no ha cumplido con la meta original de habilitar una nueva ruta cada mes desde su arranque en agosto de 2025, ya que para diciembre del mismo año se contemplaba la operación de cinco rutas y únicamente se pusieron en marcha tres.

Hernández Kotasek adelantó que durante 2026 continuará la expansión del sistema, con la incorporación de una cuarta ruta en las próximas semanas. Actualmente, las rutas en operación brindan servicio de lunes a sábado de 6:00 a 22:00 horas, con una tarifa piloto de 15 pesos, mientras que los domingos el transporte será gratuito por un periodo aún no definido.