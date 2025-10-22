Adán Augusto reacciona a denuncias del PAN: ‘Pueden denunciarme 200 veces’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que no le preocupa la serie de denuncias presentadas en su contra por la diputada panista María Elena Pérez-Jaen, y afirmó que atenderá el asunto una vez que sea notificado formalmente.

“Cuando sea notificado, las voy a atender. No es algo que me ocupe ni me preocupe. Ellos están en su derecho de presentar 200 denuncias si quieren; eso no significa que tengan la razón. Yo tendré mi derecho de defenderme si lo considero necesario”, expresó el legislador en entrevista con medios.

Las denuncias, 37 en total, fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco. López Hernández minimizó las acusaciones y consideró que, de existir anomalías, serían de carácter administrativo y menor.

“El presupuesto de Tabasco, en esos tres años, fue de alrededor de 180 mil millones de pesos. En todo ejercicio administrativo siempre hay irregularidades mínimas. Que revisen bien a quién corresponden, si es que las hay”, señaló.

El senador también respondió a las solicitudes de organizaciones ciudadanas para que el gobierno federal transparente su situación fiscal y patrimonial.

“Están en su derecho. Yo he sido claro en mis declaraciones patrimoniales. Entiendo que a algunos les gusta mantenerse en esa dinámica, pero no tengo nada que ocultar”, comentó.

Respecto a las versiones de que habrían terminado las reuniones de coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, López Hernández lo negó y aclaró que continúan realizándose con normalidad.

“Sí hay reuniones, aunque a veces la agenda o contingencias en los estados modifican los tiempos. Ayer mismo nos reunimos para revisar la agenda legislativa de la semana”, puntualizó.