Noroña se va a Palestina: pide licencia en el Senado y niega que huya de polémicas

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Gerardo Fernández Noroña informó que solicitará licencia temporal a su cargo para realizar un viaje a Palestina, el cual se llevará a cabo del 22 de octubre al 2 de noviembre.

En conferencia de prensa desde el Senado, el legislador explicó que la decisión responde a razones de agenda internacional y no a las recientes controversias en las que se ha visto involucrado.

“Podría no haber pedido licencia y simplemente tener las inasistencias, pero primero es lo correcto. Como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible el viaje con las sesiones, decidí presentar la licencia”, señaló.

Fernández Noroña detalló que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos cubrirá los costos del vuelo y que el viaje estaba planeado desde hace tiempo, aunque se había pospuesto.

“Ahora que no se ha cumplido el alto al fuego y continúa el genocidio del pueblo palestino, además del bloqueo a la ayuda alimentaria, decidimos reprogramarlo”, explicó.

El legislador dijo que durante su visita sostendrá reuniones con autoridades palestinas, así como con representantes de Jordania y Emiratos Árabes Unidos, aunque la mayor parte del tiempo lo dedicará a recorrer asentamientos y comunidades en Palestina.

También afirmó que su decisión no está relacionada con los señalamientos recientes en su contra.

“Estoy muy bien con mis compañeros y con la gente. Las campañas que se han hecho en mi contra no me afectan; este fin de semana en Guanajuato, la gente fue espléndida conmigo”, comentó.