Adán Augusto respalda a hijo de López Obrador pero evita hablar sobre empresario Amílcar Olán

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO. – El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos sobre su presunta relación con negocios irregulares y una posible red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

El legislador consideró que López Beltrán, conocido como “Andy”, enfrenta una “campaña mediática brutal” y expresó su respaldo personal al integrante de Morena, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

López Hernández aseguró que conoce al hijo del exmandatario desde que era niño y que sus declaraciones responden al afecto y respeto que le tiene, más allá de las acusaciones difundidas recientemente.

“Yo no doy declaraciones de respuesta porque me preguntaron de un amigo al que yo quiero y respeto mucho”, expresó.

El senador fue cuestionado después de que el diario estadounidense The New York Times publicara que dos agencias de Estados Unidos investigan señalamientos sobre posibles vínculos de López Beltrán con una red de contrabando de combustible.

Las versiones periodísticas han colocado al hijo del expresidente en el centro de cuestionamientos sobre presuntas operaciones empresariales irregulares, aunque no se ha informado de una acusación penal formal en su contra derivada de esos señalamientos.

Durante el encuentro con medios, López Hernández también evitó pronunciarse sobre el empresario tabasqueño Amílcar Olán, cuya cercanía con los hijos mayores de López Obrador ha sido abordada en diversas investigaciones periodísticas.

Olán ha sido señalado por su presunta participación como contratista en proyectos relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex), el sector Salud, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, el senador no ofreció comentarios sobre las actividades del empresario ni sobre las acusaciones relacionadas con posibles beneficios obtenidos mediante contratos públicos.

Las declaraciones de López Hernández se producen en medio de cuestionamientos sobre las relaciones empresariales y políticas de personas cercanas al entorno del expresidente López Obrador, particularmente por las versiones que apuntan a posibles operaciones vinculadas con el huachicol fiscal.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró previamente que, hasta donde tenía conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no mantenía una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán a raíz de la publicación del periódico estadounidense.

Posteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que tampoco tenía investigaciones abiertas contra la presunta red de negocios relacionada con el hijo del exmandatario.