Advierten riesgo para turistas y ecosistema por servicios náuticos sin control en Bacalar

BACALAR.- Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, prestadores de servicios turísticos en Bacalar solicitaron mayor presencia de la Secretaría de Marina, responsable de la Capitanía de Puerto, para reforzar la vigilancia en la laguna y frenar la operación de embarcaciones que brindan servicios sin permisos.

Daniel Muñoz, representante de la Asociación Náutica, advirtió que existen unidades que operan sin cumplir con los lineamientos de seguridad ni contar con tripulaciones capacitadas para atender emergencias, lo que pone en riesgo a los usuarios.

“Sabemos que hay muchas embarcaciones que no están reguladas por la Capitanía de Puerto y que no cumplen con los lineamientos de seguridad ni reciben capacitación como quienes sí están registrados y cuentan con permisos”, señaló.

Aunque no existe una cifra exacta de embarcaciones irregulares, explicó que en temporadas vacacionales su presencia aumenta considerablemente. En periodos de alta afluencia, pueden operar más de 400 unidades en la Laguna de Bacalar, cuando el padrón autorizado contempla alrededor de 250.

Esta sobreoferta, dijo, incrementa el riesgo de accidentes, ya que algunas embarcaciones carecen de chalecos salvavidas, botiquines de primeros auxilios o equipos de comunicación, además del impacto ambiental que puede generarse en el ecosistema.

Muñoz pidió a las autoridades frenar la expedición de permisos a particulares que no están autorizados para prestar servicios turísticos, pues —afirmó— algunas concesiones son otorgadas para uso privado y durante vacaciones terminan operando como transporte turístico.

Asimismo, alertó sobre la oferta de motos acuáticas sin permisos oficiales, actividad que podría incrementarse durante el receso de Pascua, por lo que reiteró la necesidad de reforzar la vigilancia antes del repunte en la demanda.