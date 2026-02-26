Reporta la Amexme caída en reserva de hoteles de la Riviera Maya por violencia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Alrededor del 20 por ciento de las reservaciones hoteleras previstas para el próximo periodo vacacional fueron canceladas tras los hechos violentos ocurridos el domingo pasado, informó Valeria Rindertsma, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), capítulo Riviera Maya.

La dirigente empresarial reconoció que la jornada violenta registrada en distintas regiones del país impactó negativamente la imagen de México como destino turístico, lo que llevó a varios visitantes a desistir de sus planes de viaje. Ante este panorama, señaló que el sector hotelero ya implementa acciones para contrarrestar los efectos y recuperar la confianza del mercado.

Indicó que será fundamental reforzar la comunicación positiva a través de medios y redes sociales, con el objetivo de transmitir certidumbre y motivar a los turistas a mantener sus visitas programadas.

Rindertsma añadió que el sector privado había iniciado el año con altas expectativas, especialmente ante la proyección internacional que representa la próxima Copa Mundial de Futbol. No obstante, admitió que los acontecimientos recientes generaron incertidumbre y afectaron el ánimo del empresariado.

Pese a ello, subrayó que en los últimos años se han observado avances en materia de seguridad en la región, incluida una reducción en casos de extorsión, resultado de la coordinación entre autoridades y representantes del sector empresarial.