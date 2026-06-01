Aeropuerto de Tulum registra caída de pasajeros y pasa de 12 a 4 rutas internacionales

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TULUM.- A dos años y medio de su inauguración, el Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto” enfrenta una reducción en el tráfico aéreo, una disminución en la conectividad internacional y una menor frecuencia de vuelos, en medio de un contexto de desaceleración turística en el Caribe mexicano.

La terminal aérea, considerada uno de los principales proyectos de infraestructura impulsados durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó 2026 con indicadores por debajo de las expectativas de crecimiento planteadas tras su apertura.

Caen pasajeros nacionales e internacionales

Datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y de la administración aeroportuaria muestran que durante 2025 el aeropuerto movilizó un millón 244 mil pasajeros, cifra apenas superior al millón 233 mil usuarios registrados en 2024.

Sin embargo, entre enero y abril de 2026 la terminal contabilizó únicamente 366 mil pasajeros, reflejando una desaceleración en el flujo de viajeros.

La caída es más pronunciada en el segmento internacional. Durante el primer trimestre de este año arribaron 178 mil pasajeros extranjeros, lo que representa una disminución de 34 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, equivalente a más de 90 mil turistas menos.

En el mercado nacional también se reportó una reducción cercana al 25 por ciento en el número de pasajeros.

De 12 rutas internacionales a solo cuatro

La pérdida de conectividad es uno de los indicadores más visibles de la situación que enfrenta el aeropuerto.

Mientras en 2024 operaba vuelos hacia 12 destinos internacionales, actualmente mantiene únicamente cuatro rutas activas con Estados Unidos: Atlanta, Dallas, Houston y Miami

Estos vuelos son operados por aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines.

Por el contrario, compañías como Avianca, Copa Airlines, JetBlue y Volaris Costa Rica suspendieron sus operaciones en la terminal debido a una demanda menor a la proyectada.

Especialistas señalan retos para el destino

Analistas del sector turístico atribuyen la desaceleración a diversos factores que han impactado la competitividad de Tulum como destino turístico.

Entre los principales desafíos identifican: Problemas de seguridad, presencia recurrente de sargazo, sobreoferta hotelera y altos costos de transporte terrestre entre el aeropuerto y la zona hotelera.

Estos factores han influido tanto en la llegada de visitantes como en la rentabilidad de algunas rutas aéreas.

Podría cerrar el año con menos de un millón de pasajeros

Aunque el Aeropuerto Internacional de Tulum aún se mantiene entre las principales terminales del país en recepción de viajeros internacionales, especialistas advierten que la tendencia actual podría reflejarse en un cierre de año significativamente menor al registrado en 2025.

Las estimaciones apuntan a que la terminal podría concluir 2026 con alrededor de 700 mil pasajeros, cifra considerablemente inferior al millón 244 mil usuarios movilizados durante el año pasado.

De confirmarse esta proyección, el aeropuerto enfrentaría su primer retroceso importante desde que inició operaciones, en un momento clave para la consolidación turística y económica de Tulum.