Afina Estefanía Mercado estrategia para Fitur 2026

PLAYA DEL CARMEN.- En una decisión que pone al talento local en el centro de la promoción internacional, la presidenta municipal Estefanía Mercado anunció que su asiento en Fitur 2026 será cedido a una creadora o creador de contenido de Playa del Carmen, con el objetivo de que sea la voz que le cuente al mundo quiénes somos y por qué somos el mejor destino del Caribe Mexicano.

“La mejor forma de representar a Playa del Carmen es a través de su gente. Desde su mirada, su voz y su talento, queremos que el mundo conozca nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro corazón”, expresó la alcaldesa.

La delegación oficial que representará al municipio en la feria turística más importante del mundo será encabezada por la empresaria Fabiana Briseño, en coordinación con los equipos municipales de Cultura, Desarrollo Económico y Turismo, así como con el sector empresarial, representado por Gerardo Valadés.

Con esta acción, el gobierno municipal refrenda su compromiso de impulsar una promoción turística auténtica, incluyente y cercana, donde el talento creativo de Playa del Carmen sea protagonista y embajador de la ciudad ante el mundo.

“Porque nadie habla mejor de Playa del Carmen que su gente. Y porque esta ciudad se representa con identidad, con orgullo y con corazón”, concluyó la presidenta municipal.