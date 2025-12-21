Justifica Cora Amalia voto de diputado del PRI a favor del Presupuesto de Egresos 2026

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta estatal del PRI en Quintana Roo, Cora Amalia Castilla Madrid, justificó el voto a favor del Presupuesto de Egresos del Estado 2026 emitido por Filiberto Martínez Méndez, único diputado plurinominal del partido en la XVIII Legislatura, al señalar que pudo haber existido una negociación para la realización de obras de beneficio social.

“De seguro negoció la realización de alguna obra de beneficio social y por eso votó a favor”, afirmó la dirigente priista al referirse a la postura del legislador durante la aprobación del paquete presupuestal.

Castilla Madrid sostuvo que, bajo su dirigencia, el PRI en Quintana Roo mantiene una postura de oposición, aunque aclaró que cada diputado cuenta con libertad para decidir su voto. “No se trata de ser oposición por ser oposición. Cuando hay apertura, se puede votar a favor”, expresó.

Añadió que es común que los legisladores busquen acuerdos orientados a obras o acciones que beneficien a la ciudadanía, y destacó que Martínez Méndez ha presentado exhortos en tribuna, como el relacionado con el apoyo a los cañeros.

No obstante, en el Congreso local, el diputado priista ha votado a favor de todas las iniciativas enviadas por la gobernadora del estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el papel del PRI como fuerza opositora en la entidad.

En contraste, la dirigente estatal aseguró que a nivel federal el PRI sí ha asumido una postura firme de oposición frente a decisiones que considera perjudiciales para la ciudadanía.

Por otro lado, Castilla Madrid se manifestó en contra de la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad, la cual modifica el artículo 115 constitucional y retira facultades a los ayuntamientos, como el cobro por la expedición de licencias de conducir y la aplicación de multas.

Consideró que estas modificaciones deben revisarse a fondo, al advertir que en lugar de fortalecer a los municipios, se estaría centralizando el poder y los ingresos en la Federación y el Estado. “A los ayuntamientos los van dejando secos”, afirmó.