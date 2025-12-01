Afirma Sheinbaum que salida de Gertz Manero de la FGR fue acordada

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Se cumplió un periodo y se inicia otro”, aseveró en la mañanera de este lunes.

Confió en que con la persona que el Senado nombre al frente de ese organismo pueda mejorar la colaboración a fin de garantizar seguridad y justicia para los mexicanos.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo explicó que no hubo resistencia de Gertz Manero para dejar el cargo al frente de la Fiscalía, y aceptó el ofrecimiento que le hizo de ir a una embajada, la cual dijo que en su momento se relevará.

“Se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Mi respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa”, señaló la mandataria.

—¿No hubo resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo? —se le insistió.

—No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa que tiene que cumplir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo de fiscal —respondió.

Recordó que por el momento, está al frente de manera interina de la FGR su ex consejera jurídica, Ernestina Godoy, y pidió esperar a que se cumpla el proceso de nombramiento en el Senado.

Fuente: La Jornada