Agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, fueron hallados en buen estado de salud: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, una tarjeta en la que se le informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron secuestrados hace unos días en Zapopan, Jalisco, “fueron encontrados en buen estado de salud”.

Ante la reacción que tuvo la mandataria cuando se le entregó la tarjeta, reporteros le preguntaron sobre si había alguna situación que dar a conocer, a lo que respondió que preferiría que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, diera los detalles.

Aunque, dio lectura a parte del contenido de la tarjeta que le entregaron: “Es en relación a los dos agentes de la SSPC. Lo que me informan, les voy a leer el recado, pero es importante que informe el secretario: “Los dos agentes secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”.

Aunque no lo dio a conocer, en la tarjeta —que la mandataria mostró en la transmisión—, el secretario García Harfuch también le comentó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, “estuvo apoyando en todo”.

El miércoles de la semana pasada, la SSPC confirmó que dos de sus efectivos que realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco estaban en calidad de no localizados.

Señaló que el martes los agentes se dirigían hacia Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, pero se perdió comunicación con ellos.

